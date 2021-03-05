Жительницу Мясниковского района подозревают в хранении и сбыте фальсифицированного алкоголя

В отношении жительницы Мясниковского района возбуждено уголовное дело о хранении в целях сбыта и сбыте фальсифицированного алкоголя (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

По данным следствия в феврале 2021 года подозреваемая, будучи продавцом магазина «Продукты» в Ростове, торговала фальсифицированным алкоголем. Во время обыска в помещении магазина правоохранители изъяли не менее тринадцати пластмассовых бутылок без этикеток со спиртосодержащей жидкостью, этикетки известных торговых марок и несколько стеклянных бутылок водки известных брендов.

Наталья Шинкарева