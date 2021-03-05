Китай планирует поэтапно повышать пенсионный возраст

В Китае в рамках 14-го пятилетнего плана социально-экономического развития (2021–2025 годы) будет поэтапно повышаться пенсионный возраст, сообщил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. Плановый показатель не уточняется. Сейчас пенсионный возраст в Китае составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

«Нормативный пенсионный возраст будет повышаться поэтапно с обеспечением основного пенсионного страхования по старости до 95% населения»,— сказал Ли Кэцян в докладе о работе правительства на сессии Всекитайского собрания народных представителей, открывшейся в Пекине (цитата по «Интерфаксу»).

Также правительство планирует работать «над достижением адекватного уровня рождаемости» и совершенствованием системы социального обеспечения, добавил премьер Госсовета КНР.

Отметим, что в Китае долгое время действовало правило «одна семья — один ребенок». В октябре 2015 года китайские семьи получили разрешение заводить второго ребенка. Это привело к естественному старению населения страны. Эксперты ожидают, что к 2050 году около 35% населения страны будут составлять люди пенсионного возраста.

О том, как повлияло на прирост населения Китая изменение демографической политики,— в материале “Ъ-Науки” «Второй ребенок добавил 5,5 млн китайцев».