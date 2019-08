Второй ребенок добавил 5,5 млн китайцев

Долгое время в Китае действовало правило: одна семья — один ребенок. В октябре 2015 года китайские семьи получили разрешение заводить второго ребенка. Результат, пишут британские исследователи, таков: за два года на свет появились еще целый Сингапур или Норвегия.

Решительное изменение в демографической политике Китая — позволение заводить двух детей в семье — было объявлено в октябре 2015 года по чисто экономическим причинам. Рост населения, можно сказать, прекратился, появилось большое количество нелегальных (то есть рожденных, но не зарегистрированных) китайцев, нация стала стареть — и все это негативно сказалось на одном из главных экономических преимуществ страны: большом количестве дешевой рабочей силы. Решение Компартии Китая имело своим адресатом примерно 90 млн женщин репродуктивного возраста, у которых уже был один ребенок.

Впрочем, представление на Западе, будто до этого решения китайская демографическая политика под лозунгом «одна семья — один ребенок» была твердой, неверно: регулирование рождаемости то и дело менялось. К примеру, вскоре после принятия этого принципа (в 1979 году) для части сельских районов было разработано постановление, которым гражданам дозволялось заводить второго ребенка, если первый — девочка. Спустя 15 лет второго ребенка стало можно заводить парам, где оба супруга — единственные дети в семье. С 2013 года это правило стало менее строгим: достаточно было только одному из супругов быть единственным в семье ребенком, чтобы получить разрешение завести двух детей.

На демографическую ситуацию в Китае влияла и продолжает влиять отнюдь не только государственная политика. К примеру, большинство детей появляется на свет в начале зимы, то есть через девять месяцев после традиционного семейного весеннего праздника. Очень мало рождений происходит в год Овцы (1991, 2003, 2015) — эти годы считаются неудачными для размножения людей. Наконец, как показали опросы, многие китайские пары просто откладывают рождение даже первого ребенка, особенно в больших городах: это очень дорого.

Британские и китайские ученые решили измерить, как повлияла на численность населения политика двух детей в семье. В исследование вошли 28 из 31 провинции материкового Китая и почти 100 млн родов с января 2014 года по декабрь 2017 года.

Исследование проводилось в два этапа: базовый период (до июня 2016 года включительно, через девять месяцев после обнародовая новой демографической политики) и период эффекта (с июля 2016 года по декабрь 2017 года). Предполагаемое количество дополнительных родов, связанных с новой политикой, в период с июля 2016 года по декабрь 2017 года составило 5,5 млн. Доля второродящих матерей выросла на 9,1% в период эффекта.

По материалам статьи Association of China’s universal two child policy with changes in births and birth related health factors: national, descriptive comparative study; Hong-tian Li, Ming Xue, Susan Hellerstein, Yue Cai, Yanqiu Gao, Yali Zhang, Jie Qiao, Jan Blustein, Jian-meng Liu, журнал BMJ, август 2019 г.

Анатолий Кривов