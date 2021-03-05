Глава европейского бюро ВОЗ ожидает окончания пандемии в 2022 году

Мир должен справиться с пандемией в начале 2022 года, считает директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. Он отметил, что сам коронавиус не исчезнет.

«Я полагаю, что 2021 год будет еще одним годом COVID. Но сейчас cитуация стала более предсказуемой и управляемой… Спустя год мы знаем намного больше, у нас есть инструменты, диагностические программы, вакцина. Для меня в моей работе важно планировать заранее. Поэтому я предполагаю, что в начале 2022 года пандемия останется позади. Но это не значит, что исчезнет сам вирус»,— сказал представитель ВОЗ в интервью немецкой газете Welt.

По данным ВОЗ, в мире зарегистрировано 114,8 млн зараженных коронавирусом. Умерли за время пандемии 2,5 млн. Больше всего заразившихся в США (28,4 млн), Индии (11,5 млн), Бразилии (10,6 млн) и России (4,29 млн).