«Липецкэнерго» констатирует добровольное погашение долгов в большинстве случаев хищения электроэнергии

Большинство потребителей, получивших в 2020 году штрафные начисления от Липецкой энергосбытовой компании (ЛЭСК) по актам «Россети Центр Липецкэнерго» за неучтенное потребление электроэнергии, «добровольно погасили задолженность». Об этом “Ъ-Черноземье” рассказали в «Липецкэнерго».

«Специалисты “Липецкэнерго” в ходе проверок строго придерживаются установленных законом правил. Все расчеты по выявленным фактам производятся в соответствии с методикой, утвержденной постановлением правительства РФ. Гарантирующий поставщик электрической энергии — на территории Липецкой области АО “Липецкая энергосбытовая компания” — анализирует составленные по выявленным фактам безучетного потребления акты на предмет правильного выполнения расчетов и соблюдения процедуры.

ЛЭСК без замечаний принял все составленные на юридических лиц в 2020 году акты о безучетном и бездоговорном потреблении, выставив нарушителям счета на оплату»,— подчеркнули в «Липецкэнерго».

Там отметили, что из 119 фактов хищения, выявленных в 2020 году, оспариваются в суде только 17: «Решения по ним еще не приняты, а значит, говорить о неправовых действиях сетевой организации по меньшей мере преждевременно». При этом общественные объединения и организации не обращались в «Россети Центр Липецкэнерго» с просьбой разъяснить действия ее сотрудников при составлении актов безучетного потребления, утверждают в компании. Там подчеркнули, что не могут отключить «недобросовестных потребителей» самостоятельно — заявки на это дает ЛЭСК.

Напомним, вчера в рамках круглого стола липецкие предприниматели искали способы борьбы с возросшими штрафами от «МРСК Центра — Липецкэнерго» (структура «Россетей»). Они считают, что массовые проверки сотрудниками МРСК счетчиков привели к росту необоснованных штрафов за неучтенную электроэнергию в течение года с 30 до 330 млн руб., а за этим последовал ряд банкротств. В Липецкой энергосбытовой компании (ЛЭСК), взыскивающей компенсации за «неучтенное» потребление, заявляют, что лишь следуют документам МРСК.

Подробнее о конфликте поставщиков и потребителей электроэнергии в Липецкой области — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин