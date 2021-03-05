Липецкий бизнес попал на счетчик

Липецкие предприниматели ищут способы борьбы с возросшими штрафами от «МРСК Центра — Липецкэнерго» (структура «Россетей»). Они считают, что массовые проверки сотрудниками МРСК счетчиков привели к росту необоснованных штрафов за неучтенную электроэнергию в течение года с 30 до 330 млн руб., а за этим последовал ряд банкротств. В Липецкой энергосбытовой компании (ЛЭСК), также взыскивающей компенсации за «неучтенное» потребление, заявляют, что лишь следуют документам МРСК.

Проблему возросших штрафов от энергетиков вчера обсуждали на круглом столе с участием представителей бизнеса и ЛЭСК, организованном региональным союзом промышленников и предпринимателей. В союзе констатировали, что за пять лет МРСК выставила потребителям штрафы на сумму свыше 500 млн руб. Предприниматели начали их оспаривать из-за грубых нарушений процедуры проверки; сейчас суды рассматривают споры на сумму свыше 387 млн руб. При этом около 60 компаний уже не могут выплачивать штрафы, а некоторые из них находятся в процедуре банкротства. МРСК штрафует за каждое вмешательство в работу счетчиков, при этом предприниматели выявляют нарушения процедур проверки — например, неуведомление потребителя за пять рабочих дней о проведении процедуры, проведение проверки без представителей потребителя или с их запоздалым приглашением.

Гендиректор ЛЭСК Сергей Аргентов на мероприятии рассказал, что сумма начисленных МРСК штрафов за неучтенное потребление электроэнергии возросла с 20–30 млн руб. в 2018 и 2019 годах до 330 млн руб. в 2020-м. «Почти во всех ситуациях, где штрафы оспариваются, либо проверки начинались без участия потребителей, либо неисправность учета выдавалась за нарушения», — отметил он. Господин Аргентов призвал проводить видеофиксацию проверок, «не оставлять проверяющих одних» перед шкафом учета, привлекать к наблюдению квалифицированный персонал и «договариваться с МРСК»: «Они обязаны уведомлять за пять дней. Но если этого не произошло, а потребитель присутствовал при проверке или была видеофиксация, то оспаривать позицию МРСК в суде тяжело».

Гендиректор АО «Липецк-Лада» Артем Сиденко заявил, что проблема характерна именно для Липецкой области: «В Курске и Белгороде, к примеру, такого не происходит». Представляющая интересы предпринимателя Ларисы Пустоваловой (управляет продуктовой розничной сетью) Наталья Колыванова отметила, что у ее доверителя «есть объект, который из года в год получает штраф в 18 млн руб.»: «Зачем бизнесу нужно так "воровать" электроэнергию?» «Когда мы видим акт МРСК о нарушениях от 22 июня с указанием, что пломба была сорвана 21 июня, это ненормально. Диалога не получилось ни с МРСК, ни с ЛЭСК. Нарушается постановление правительства №442 («О функционировании розничных рынков электрической энергии…». — „Ъ“). Мы не можем доказать, например, что отслоение пломбы на шкафе, а не на самом счетчике — это не нарушение. Когда у нас отклеивается одна пломба из 20 и следует наказание — это абсурд».

По ее словам, в регионе действует «организованная группа» из МРСК, ЛЭСК и представляющей интересы ЛЭСК в судах юридической компании «Делегат», которую возглавляют выходцы из МРСК. «Вы занимаете пассивную позицию, не поддерживаете своего потребителя, — заявила она представителям ЛЭСК. — А в УФАС и прокуратуре ждут, когда потребитель сам решит проблемы в суде».

Представитель ГК «Автодор» («Липецкэнерго» добивается взыскания с компании 50 млн руб.) Александр Сонин заявил, что гарантирующие поставщики в других регионах, прежде чем обращаться в суды, ведут переговоры с должниками: «В некоторых случаях сбытовые компании даже судятся с МРСК за выставленные акты якобы нашего неучтенного потребления». По его словам, МРСК «довольно вольно читает постановление правительства в своих интересах».

Начальник юридического отдела Елецкого госуниверситета имени Бунина Али Газимагомедов отметил, что в декабре 2019 года представители МРСК без уведомления приехали на учебную базу университета для студентов-аграриев в селе Архангельском и обнаружили шунтирующее устройство (для обхода счетчиков. — „Ъ“).

При этом пломбы якобы не были сорваны. «Откуда взялось устройство, если мы его не устанавливали? — недоумевает господин Газимагомедов. — Удивила и позиция областного управления энергетики и тарифов: на встрече с представителями управления, МРСК и ЛЭСК нам предложили "сбросить" сумму долга с 17 до 10 млн руб. Презумпция невиновности не работает».

В «Липецкэнерго» вчера не ответили на запрос “Ъ-Черноземье”. В арбитражном суде региона с 2019 года рассматривается около двух десятков исков к компании о признании недействительными актов о неучтенном потреблении электроэнергии, в том числе от бизнеса, садоводческих товариществ и сельсоветов. ЛЭСК зачастую в этих разбирательствах выступает третьим лицом. По данным ЛЭСК, на 1 января 2021 года задолженность коммерческих структур перед сбытовой компанией за электроэнергию превышала 800 млн руб., бюджетных — 40 млн руб., социально значимых организаций — 700 млн руб.

Управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт отмечает, что по постановлению №442 потребителя необходимо уведомить о проверке не менее чем за пять рабочих дней, но «обширная судебная практика показывает, что далеко не всегда это признается обязательным». «Если прибор установлен в общедоступном месте или проверяющих допускают на территорию сотрудники организации-потребителя, то вроде бы никакого уведомления и не требуется, ведь препятствий не возникает», — пояснил господин Иккерт. Такую интерпретацию он назвал «очень спорной».

«Остается еще норма о присутствии потребителя или его уполномоченного представителя, но формально составить акт можно и без них. Если обнаружены нарушения, то можно составить акт в присутствии двух незаинтересованных лиц, зафиксировав факт их присутствия и выявленные нарушения с использованием фото- и видеосъемки. Кроме того, добавил Павел Иккерт, если дважды не допустить проверяющих, то акт безучетного потребления «все равно будет составлен». По его подсчетам, на долю подобных разбирательств приходится большая часть связанных с энергетикой исков и не менее 10% всех поступающих в арбитражные суды заявлений.

Олег Мухин, Александр Прытков