В Петербурге задержали мошенника, действовавшего по всему Северо-Западному округу

Петербургская полиция задержала 41-летнего гражданина по подозрению в кражах по всему Северо-Западу страны. Ранее его сообщника задержали в Архангельской области.

Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По версии следствия, в декабре прошлого года оба подозреваемых под видом работников противопожарной службы пришли к 83-летней жительнице Волхова и похитили 120 тыс. рублей. Дело было возбуждено по ст. 158 (Кража).

Полиция не исключает, что задержанные могут быть причастные к серии преступлений и в других регионах страны.

Ранее сообщалось, что петербургские полицейские задержали троих лжекоммунальщиков.