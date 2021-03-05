ЕАЭС лишил 76 стран тарифных преференций

Евразийский экономический союз (ЕЭАС; Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения) исключил 75 из 103 развивающихся стран и 2 из 50 наименее развитых стран из соответствующих категорий пользователей единой системы тарифных преференций союза, сообщает РБК. Одна из наименее развитых стран перешла в развивающиеся. Таким образом, тарифных преференций лишились 76 стран.

Решение приняли сегодня, 5 марта, на заседании Совета Евразийской экономической комиссии. В числе исключенных стран оказались Турция, Бразилия, Аргентина, Китай и Южная Корея. «На сегодняшний день многие из государств, получающих такие преференции, де-факто находятся в более благоприятных экономических условиях по сравнению со странами ЕАЭС и способны обеспечивать высокую конкурентоспособность своих товаров, в том числе на внутреннем рынке союза»,— пояснил член Коллегии Евразийской экономической комиссии, министр по торговле Андрей Слепнев.

По критериям ЕАЭС страна может быть признана «развивающейся» и претендовать на получение тарифных преференций в том случае, когда уровень ее дохода определяется Всемирным банком как «низкий» или «ниже среднего» (валовый национальный доход на душу населения в такой стране составляет менее $4045). «Решение позволит дополнительно сохранить в бюджетах стран ЕАЭС более $100 млн ежегодно»,— добавил господин Слепнев.

Список стран, которые могут пользоваться тарифными преференциями, был утвержден в 2009 году. С тех пор перечень кардинально не менялся. На май 2020 года он включал 153 страны, из которых 103 — развивающиеся, остальные 50 — наименее развитые.