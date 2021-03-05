Пензенским предпринимателям продлили действие налоговых каникул до 2024 года

В Пензенской области продлили действие налоговых каникул до 2024 года для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Также для привлечения иногородних предпринимателей, которые впервые зарегистрировали бизнес в Пензенской области и применяют упрощенную систему налогообложения, с 2021 года предусмотрели минимальные налоговые ставки 1% и 5% в зависимости от объекта налогообложения.

Кроме того, снизили налоговую нагрузку для предпринимателей, работающих в наиболее уязвимых отраслях. Прежде всего для тех, кто ранее применял единый налог на вмененный доход, упраздненный с 1 января. Для них снизили ставку по упрощенной системе налогообложения с объектом «доходы» на этот год с 6% до 2%, а в 2022 году до 4%, отметили в правительстве.

Мария Шахрай