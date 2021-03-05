Сумма предотвращенного ущерба здоровью уральцев в 2020 году составила около 7 млрд рублей

В 2020 году общая сумма предотвращенного ущерба здоровью жителей Свердловской области составила почти 7 млрд руб. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по региону Дмитрий Козловских.

«Предотвращенный ущерб от инфекционных заболеваний, которые можно устранить с помощью вакцинации, составил 6,1 млрд руб. Ущерб от предотвращения "вспышек" инфекционных заболеваний составил 269,3 млн руб.»,— отметил господин Козловских. По его словам, предотвращенный ущерб населению, проживающему на экологически неблагоприятных территориях, составил 183,2 млн руб.

Дмитрий Козловских подчеркнул, что «на каждый вложенный государством рубль» сумма предотвращенного ущерба составила 5,6 руб.