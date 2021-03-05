Троих нижегородцев обвинили в бандитизме

Главное следственное управление МВД по Нижегородской области возбудило уголовное дело о бандитизме в отношении трех нижегородцев, уже обвиняемых в разбое, сообщили в полиции.

По данным ведомства, в декабре 2020 года мужчины совершили вооруженный налет на семью бизнесмена в Богородском районе, проникнув в коттедж предпринимателя в масках. Угрожая пистолетом и обрезом ружья, они связали хозяев дома и заперли их пожилую родственницу в соседней комнате. Добычей обвиняемых стали крупные суммы денег, дорогие шубы и часы.

Нападавшие скрылись на автомобиле и вскоре были задержаны. Полицейские нашли в их машине оружие, балаклавы и похищенное. Сыщики выяснили, что обвиняемые в разбое собрали банду, чтобы грабить нижегородцев, а налет на коттедж планировали заранее. Организатором банды был ранее судимый за разбой и другие преступления против собственности 43-летний житель Нижнего Новгорода, а сообщниками – друг детства и родной брат. Именно на его машине передвигались обвиняемые.

Все они арестованы, им может грозить до 15 лет лишения свободы.

Владимир Зубарев