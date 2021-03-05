На Ямале еще 34 человека заразились коронавирусом

За прошедшие сутки в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) выявили 34 новых случая коронавирусной инфекции, один человек скончался, сообщил информационный центр по мониторингу COVID-19.

По данным центра, Ямал относится к регионам с наименьшими темпами прироста заболеваемости в сутки — 0,09%. С начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 37 285 человек. Из них больше 35 тыс. уже выздоровели, 403 пациента скончались.

За сутки в России COVID-19 подтвердился еще у 11 024 человек. Общее число зараженных с начала пандемии достигло 4 301 159. Более 3,8 млн пациентов выздоровели, 88 285 больных скончались.

Михаил Мананников