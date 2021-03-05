На благоустройство дворов в 14 городах Башкирии направят 610 млн рублей

Госкомитет Башкирии по конкурентной политике на двух аукционах 17 и 24 марта отберет подрядчиков благоустройства дворов в 14 муниципалитетах, сообщается на сайте госзакупок. Совокупная начальная цена определена в 610,16 млн руб., из них 320,03 млн руб. направят на благоустройство 20 дворов в Давлеканово, Бирске, Благовещенском районе и в Уфе, и 290,13 млн руб. — на благоустройство 21 двора в Учалах, Ишимбае, Мелеузе, Кумертау, Салавате, Белорецке, Баймаке, Стерлитамаке, Межгорье, Сибае. Средства будут выделены из бюджета республики, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источников. Закупки проводятся в рамках реализации программы «Башкирские дворики» на территории Башкирии.

Подрядчику нужно до 30 августа 2021 года установить видеонаблюдение, бортовые камни, опоры и освещение, малые архитектурные формы, заасфальтировать дворовую территорию, устроить травмобезопасное покрытие на детских игровых площадках. Самую большую сумму потратят на благоустройство 17 дворов в Уфе — 303,11 млн руб., самую маленькую — 5,32 млн руб. — на благоустройство одного двора в Бирске.

Как сообщал “Ъ-Уфа”, на благоустройство восьми дворов Агидели, Белебея, Дюртюлей, Нефтекамска, Октябрьского, Туймазов и Янаула направят 140 млн руб.

Майя Иванова