Количество инвестиционных счетов нижегородцев выросло в два раза

В феврале количество открытых в Нижегородской области индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) достигло 74,5 тыс. шт, сообщили “Ъ-Приволжье” в пресс-службе Московской биржи. С начала 2021 года их число выросло почти на 8%, по сравнению с уровнем прошлого года — в два раза (к концу 2019 года было открыто 33,6 тыс. ИИС).

Оборот по ИИС только в феврале составил 2,7 млрд руб. За 2020 год оборот по инвестиционным счетам составил 26,7 млрд руб. (+71,2%). Структура оборота соответствует структуре в целом по России: 82,8% – сделки с акциями, 8,1% – с облигациями, 9,1% – с биржевыми фондами.

Всего по итогам февраля количество открытых в России ИИС достигло 3,7 млн. Оборот ним составил 142,8 млрд руб. Среди регионов лидерами по количеству открытых ИИС являются Москва (402,7 тыс.), Московская область (221,3 тыс.) и Санкт-Петербург (170,3 тыс.). Из остальных регионов — Свердловская область (122,6 тыс.), Башкортостан (120,2 тыс.) и Краснодарский край (106,5 тыс.).

Анастасия Еремина