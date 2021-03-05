Иностранные компании могут обязать платить НДФЛ за российских разработчиков ПО

Зарубежные компании, которые нанимают российских разработчиков программного обеспечения, могут обязать платить НДФЛ с их зарплат, сообщают «Ведомости». Такое предложение содержится в плане стимулирования развития IT-отрасли Минцифры.

Норму об уплате налогов должны закрепить в специальном законе, который планируется разработать к середине текущего года. Она должна помочь увеличить число «физических лиц, ведущих деятельность в области IT в правовом поле», что повысит отчисления в бюджет.

В пресс-службе Минцифры подтвердили, что такая мера была предложена отраслью. «Она позволит выровнять условия ведения бизнеса между иностранными и российскими компаниями, которые платят налоги в полном объеме в нашей стране»,— сообщили там. В пресс-службе профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко уточнили, что Минцифры еще не вносило в правительство план по поддержке отрасли.

По оценке доцента кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ имени Плеханова Равиля Ахмадеева, объем рынка услуг по созданию софта на экспорт составляет примерно $25 млрд. «Как минимум 60% их себестоимости — зарплаты, поэтому НДФЛ с них может составить не менее $3 млрд»,— сказал он. По курсу ЦБ на 5 марта это чуть более 220 млрд руб.