Правительство РФ выделит средства на достройку школы и погашение долгов больницы в Кызыле

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал, что из федерального бюджета будут выделены средства на техническое оснащение Республиканской больницы №1 в Туве. Как сообщает пресс-служба правительства РФ, в оборудовании нуждается отделение медицинской реабилитации. Планируется закупить медтехнику на 73 млн руб. Кроме того, медучреждению необходим новый ангиограф (аппарат для проведения исследований сосудов), стоимостью до 130 млн руб.

Господин Мишустин также заявил, что будет решен вопрос погашения задолженности по контрактам. К премьер-министру обратился главный врач учреждения Вячеслав Ховалыг, который рассказал, что в 2019 году был заключен договор на покупку 551 ед. медоборудования на общую сумму 284 млн руб. В 2019–2020 годах было оплачено 128,9 млн руб. Перед поставщиками осталась задолженность по 13 госконтрактам на сумму 154,5 млн руб.

«Конечно, мы выделим (средства. — “Ъ-Сибирь”). Шолбан Кара-оол и Вячеслав Ховалыг должны пообещать, что в этом году средства будут потрачены, иначе они будут просто переданы другим больницам и в другие места»,— сказал Михаил Мишустин.

Кроме того, премьер-министр заявил, что на достройку школы и двух детских садов в Кызыле будет направлено 296,9 млн руб. Введение среднеобразовательного учреждения (на 825 мест) в эксплуатацию было запланировано в 2020 году, дошкольных учреждений ( на 280 в каждой) — в 2020 году, однако планы по завершению строительства были перенесены на следующий год из-за дефицита средств.

Министр образования и науки региона Солангы Тамчай объяснила нехватку финансирования тем, что при расчете средств субсидий на строительство образовательных организаций в Туве поправочные коэффициенты не учитывают климатические особенности региона. «Мы республика, которая приравнена к Крайнему Северу. Очень просим пересмотреть коэффициент 1,1 на 1,6, чтобы в последующем у нас таких проблем не возникало»,— обратилась она к Михаилу Мишустину.

Анастасия Вещикова, Красноярск