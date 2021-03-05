05 марта, пятница
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Эвакуированным из-за угрозы цунами жителям Новой Зеландии разрешили вернуться домой

Угроза цунами в Новой Зеландии понижена, эвакуированным жителям разрешено вернуться в свои дома, сообщает New Zealand Herald.

Власти сообщили, что самые большие волны прошли, и эвакуировавшиеся люди могут вернуться домой. В то же время предупреждение об опасности пребывания на пляжах остается в силе.

Угроза возникновения цунами была объявлена после нескольких землетрясений в Тихом океане. В связи с этим на острове Северный объявили эвакуацию. Также власти ряда островных тихоокеанских государств призвали население покинуть прибрежные районы.

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