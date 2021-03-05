В Новой Зеландии объявили угрозу цунами после серии землетрясений

Власти Новой Зеландии в связи с угрозой цунами объявили срочную эвакуацию на острове Северный, пишет New Zealand Herald. Предупреждение было объявлено после четырех землетрясений магнитудой от 6,5 до 8,1 в районе новозеландского архипелага Кермадек в Тихом океане.

Тысячи жителей покинули свои дома, на дорогах возникли пробки. Движение затруднено на выезде из города Фангареи.

В Вануату и Новой Каледонии (административно-территориальное образование Франции в Тихом океане) объявлена угроза цунами высотой до 3 м. В ряде тихоокеанских государств ожидаются цунами высотой до метра.