05 марта, пятница
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

В Новой Зеландии объявили угрозу цунами после серии землетрясений

Власти Новой Зеландии в связи с угрозой цунами объявили срочную эвакуацию на острове Северный, пишет New Zealand Herald. Предупреждение было объявлено после четырех землетрясений магнитудой от 6,5 до 8,1 в районе новозеландского архипелага Кермадек в Тихом океане.

Тысячи жителей покинули свои дома, на дорогах возникли пробки. Движение затруднено на выезде из города Фангареи.

В Вануату и Новой Каледонии (административно-территориальное образование Франции в Тихом океане) объявлена угроза цунами высотой до 3 м. В ряде тихоокеанских государств ожидаются цунами высотой до метра.

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя