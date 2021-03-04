Армейцы пропустили соточку

ЦСКА потерпел крупнейшее за время выступлений в Евролиге поражение. В матче 28-го тура регулярного первенства турнира армейцы в гостях были разбиты «Анадолу Эфесом» со счетом 100:70. Неудачно сложился матч и у «Зенита». Петербуржцы принимали «Реал» и проиграли со счетом 71:75.

В прошлом туре ЦСКА встречался с «Маккаби» и так игра дала вроде бы основания говорить о том, что армейцы преодолели кризис и возвращаются в свое нормально состояние. Разумеется, «Анадолу Эфес» соперник более высокого уровня. Стамбульцы к тому же сейчас на подъеме. К матчу против ЦСКА они подошли, имея в активе серию из пяти побед. К тому же на ЦСКА у них зуб — матч первого круга армейцы выиграли с преимуществом в 35 очков, за что «Эфес» конечно же хотел отомстить. Но все равно ожидать, что ЦСКА не просто проиграет, а будет разгромлен, было непросто.

А случился именно разгром быстрый. Уже после первых десяти минут почти все в этом матче было ясно. Хозяева выдали поразительную точность в атаке. Это при том, что наставник «Анодолу Эфес» Эргин Атаман даже не все силы бросал в бой. Но этого и не требовалось. Ведь уже к концу четверти армейцы, можно сказать, были повержены — ее они проиграли со счетом 13:31. А на большой перерыв «Анадолу Эфес» ушел, имея перевес в 27 очков.

Отыграть такой дефицит у такой команды возможно только благодаря какому-то чуду. Но и оно вряд ли помогло бы, учитывая, насколько эффективен у стамбульцев был, например, Василье Мицич (21 очко, 6 подборов и 8 передач). Да и вообще в составе хозяев сразу шесть игроков набрали больше десяти очков. У ЦСКА же не получалось практически ничего. Разве что чуть выделялся Торнике Шенгелия. Но это было нетрудно на фоне совершенно невзрачных остальных игроков команды. Например, Майк Джеймс, работа которого, что называется, решать вопросы, за матч набрал всего пять очков. Это раза в четыре меньше его нормы.

Впрочем, нельзя сказать, что армейцы не пытались что-то придумать. Но фора, которую они дали хозяевам в начале матча, была слишком мощной. Настолько, что «Анадолу Эфес» после большого перерыва мог спокойно играть на удержание счета. С задачей стамбульцы справились и нанесли ЦСКА крупнейшее за время выступлений в Евролиге поражение 100:70. Оно, правда, не отразилось на месте ЦСКА в турнирной таблице. Армейцы по-прежнему вторые.

Проиграл свой матч и другой российский участник Евролиги — «Зенит». Петербуржцы принимали разгневанный «Реал», который во вторник умудрился проиграть худшей команде турнира «Химкам». «Реал» сам по себе непростой соперник, а после разбора полетов, проведенного после матча с «Химками», он становился непростым вдвойне.

Как и ЦСКА «Зенит» неважно начал матч. Хозяева никак не могли приспособиться к игре соперника. На первый взгляд простой, сводящейся к тому, чтобы доставить мяч до Вальтера Тавареша, но от этого не менее эффективной. Не работал и один из козырей «Зенит» — дальние броски. В результате гости получили отрыв в районе 10 очков, который аккуратно берегли. Нужно отдать должное «Зениту» — после большого перерыва команда преобразилась. Заработал в правильном режиме Кевин Пангос, стал попадать с дистанции Билли Бэрон, хорошо смотрелся Матеуш Понитка. И был даже момент, когда «Зенит» вышел вперед. Но дожать «Реал» хозяева все-таки не сумели и уступили со счетом 71:75, опустившись на восьмое место в регулярке.

Арнольд Кабанов