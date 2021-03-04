ВШЭ: Россия впервые за постсоветский период перенесла кризис лучше мира в целом

Кризис 2020 года, вызванный распространением коронавируса, отразился на российской экономике не так заметно, как в мире в целом, отметил институт «Центр развития» Высшей школы экономики (ВШЭ). Эксперты ВШЭ назвали эту ситуацию уникальной в новейшей истории России.

Авторы исследования сравнили падение ВВП России в 2020 году по данным Росстата (-3,1%) с падением мирового ВВП по предварительным оценкам Международного валютного фонда (-3,5%). «Впервые за весь постсоветский период Россия пережила более мягкую рецессию, чем мир в целом, притом, что с глобальным кризисом сочеталось и сильное падение нефтяных цен»,— указано в бюллетене «Комментарии о государстве и бизнесе» (.pdf). Сравнивая падение российского ВВП во время пандемии с показателями других кризисных ситуаций, они отметили, что снижение было более сильным, чем в 2015 году (-2,0%), но не таким сильным, как в 2009 году (-7,8%).

Пандемия коронавируса и ее последствия оказали большее влияние на российскую экономику, чем отраженное Росстатом, отметили в ВШЭ. По оценке авторов бюллетеня, падение ВВП в 2020 году составило бы 7-8%, если бы государство не оказало меры поддержки.

Ранее Bloomberg Economics оценило накопления, сформированные потребителями во всем мире за время ограничений из-за COVID-19, в $2,9 трлн. По оценкам аналитиков, больше всего средств накопили потребители в странах с высоким уровнем жизни, в которых уже прошло несколько ужесточений ограничений.

Подробнее — в материале “Ъ” «Потребители скопили $3 трлн за время пандемии».