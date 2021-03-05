Ростовского надзирателя взяли на госзакупках

Как стало известно “Ъ-Юг”, в Ростовской области расследуется уголовное дело в отношении бывшего врио начальника исправительной колонии № 1 Алексея Черныха. Следователи считают, что подполковник злоупотребил должностными полномочиями при заключении контрактов по госзакупкам (ст. 285.4 УК РФ). По данным местных телеграм-каналов, экс-руководитель колонии закупал продукты по завышенным ценам у принадлежащего его знакомым Зверевского мясокомбината. Примечательно, что вскоре после ухода подполковника с должности фирма обанкротилась.



В Ростовской области Следственный комитет в начале 2021 года возбудил уголовное дело в отношении бывшего врио начальника исправительной колонии № 1 Алексея Черныха, сообщил “Ъ-Юг” источник в правоохранительных органах региона. По его данным, дело возбуждено по статье о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (ст. 285.4 УК РФ; до восьми лет колонии). Как уточнил источник, следователи обнаружили нарушения при госзакупках, причиненный бюджету ущерб оценивается в 3,5 млн руб.

Дело подполковника может быть связано с Зверевским мясокомбинатом, поставлявшим в колонию свою продукцию, сообщает телеграм-канал «Че по Ростову?». По его данным, в 2017-2018 годах Алексей Черных сказал членам комиссии по осуществлению госзакупок, чтобы они сфальсифицировали результаты торгов в пользу фирмы его знакомых. Госзакупка осуществлялась на заведомо невыгодных условиях для учреждения, поскольку стоимость продуктов была завышена, отмечается в сообщении.

Алексею Черныху 43 года, он уроженец Ставропольского края. Занял пост врио начальника исправительной колонии № 1 в Зверево в сентябре 2016 года. В феврале 2019 года он перешел на аналогичную должность в колонию-поселение № 8 в поселке Садковский. В пресс-службе ГУ ФСИН России по Ростовской области сообщили, что в сентябре 2019 года подполковник уволился из системы ФСИН.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Зверевский мясокомбинат» зарегистрировано в 2012 году. В качестве бенефициара указана Елена Папазян, пост руководителя фирмы занимает Ашот Папазян. За все время работы мясокомбинат заключил 26 контрактов поставки, все они были подписаны в 2016-2018 годах с исправительной колонией № 1. Так, в 2016 году предприятие сдавало колонии в аренду нежилые помещения и оборудование, в том числе для производства сосисок (на сайте ФСИН указано, что в колонии работает участок по производству мясных продуктов).

В 2017 году к аренде нежилых помещений добавилась аренда здания, оборудованного под бойню. Однако большая часть контрактов была заключена в 2018 году: продолжая арендовать различные помещения, колония также закупила у мясокомбината живой крупный рогатый скот, свиней, овец и баранов, несколько видов котлетного мяса и другое сырье для производства котлет. В январе 2020 года налоговая служба подала в Арбитражный суд Ростовской области иск о признании ООО «Зверевский мясокомбинат» банкротом, в феврале 2021-го он был удовлетворен. В отношении фирмы открыто конкурсное производство.

Кристина Федичкина