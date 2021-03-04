Концерн «Покровский» внедрит систему автономного управления агротехникой от Сбербанка

Концерн «Покровский» одним из первых в ЮФО внедрит в работу систему автономного управления техникой, разработанную компанией Cognitive Pilot, входящей в экосистему Сбербанка. Об этом сообщает пресс-служба финансовой организации.

Систему будут использовать для уборки урожая: она позволяет «видеть» и «понимать» обстановку на поле по ходу движения комбайна без использования GPS-навигации и RTK-поправок (позволяют определять координаты точек на местности и места расположения объектов с минимальной погрешностью). Систему начнут внедрять в 2021 году в преддверие уборочного периода.

В рамках заключенного соглашения со Сбербанком «Покровский» также планирует внедрение онлайн-системы управления животноводческими фермами.

«Треть кредитного портфеля корпоративного бизнеса Сбербанка в Краснодарском крае приходится на предприятия агропромышленного комплекса. Мы обладаем глубокой экспертизой в отрасли и постоянно анализируем рынок на предмет формирования потребности на тот или иной цифровой продукт в рамках нашей экосистемы»,- заявил заместитель управляющего Краснодарским отделением Сбербанка Александр Машковцев.

Концерн «Покровский» – один из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции юга России, вошел в топ-5 крупнейших производителей сырого молока в России по итогам 2020 года. Как сообщал “Ъ-Кубань”, компания также заняла шестое место в списке агрохолдингов с самыми дорогими земельными угодьями по версии Forbes. Земельный банк концерна составляет 242 тыс. га, стоимость – 36,3 млрд руб. Среди имущества «Покровского» – шесть элеваторов, завод по производству комбикорма, сеть магазинов и мукомольная фабрика, годовой валовый сбор сельхозпродукции превышает 2 млн тонн.

Александр Орлов