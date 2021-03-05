Экспансия по твердой цене

Российский продавец товаров по фиксированным ценам Fix Price в преддверии IPO, которое планируется провести на следующей неделе, пообещал инвесторам начать массированную экспансию на рынки Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Ритейлер может открыть в этих республиках более 3,8 тыс. магазинов — это почти в 12 раз больше действующих там точек сети. Но этот план потребует больших капитальных затрат, предупреждают аналитики.

Fix Price видит потенциал в открытии более 3,8 тыс. своих магазинов в Белоруссии, Казахстане и Узбекистане, говорится в инвестиционном меморандуме, подготовленном в преддверии IPO (документ есть у “Ъ”). Сеть планирует начать торги своими акциями на Лондонской бирже 10 марта. В прошлый понедельник компания объявила ценовой диапазон в рамках IPO на уровне $8,75–9,75 за глобальную депозитарную расписку (GDR).

Таким образом, капитализация сети может составить $7,4–8,3 млрд, компания сможет привлечь $1,5–1,7 млрд.

Сеть официально назовет точную цену размещения своих акций 5 марта. Часть средств от IPO ритейлер готов направить на развитие, в том числе на экспансию в соседние страны. В Fix Price не комментируют содержание меморандума.

На конец декабря 2020 года ритейлер управлял 235 магазинами за пределами России, в том числе 143 — в Белоруссии, 77 — в Казахстане и 15 — в Узбекистане, отмечается в меморандуме. Следовательно, новый план предполагает увеличение числа точек в трех соседних странах почти в 12 раз.

Fix Price — крупнейшая в России сеть магазинов фиксированных цен из 4,22 тыс. точек. По 41,7% акций сети у структур ее основателей — экс-владельца сети «Копейка» Сергея Ломакина и Артема Хачатряна, 9,9% принадлежит Marathon Group Александра Винокурова, 4,4% — у Goldman Sachs. Топ-менеджеры Fix Price владеют 2,3%. По данным консалтинговой компании Oliver Wyman, в 2019 году доля сети на рынке товаров фиксированных цен в РФ составила 93%. В 2020 году выручка Fix Price составила 190,06 млрд руб., что больше на 33% год к году.

Экспансия Fix Price именно в эти постсоветские страны неслучайна: при большой емкости локальных рынков там практически отсутствует конкуренция в сегменте цивилизованной торговли, отмечает начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. Так, например, общий объем розничного рынка Белоруссии оценивается в $20,7 млрд, среднегодовые темпы прироста составили 11,5% за последние пять лет, а современных магазинов по всей республике насчитывается 41,92 тыс., говорится в меморандуме Fix Price. В Казахстане эти показатели составляют $30,7 млрд, 12,5% и 83,5 тыс. соответственно. В Узбекистане оборот всего розничного рынка пока небольшой — $14,7 млрд, а число современных магазинов не превышает 46 тыс., зато в республике темпы ежегодного прироста выше — 19%.

По подсчетам Oliver Wyman, сейчас только 2% рынка ритейлеров Узбекистана приходится на современные форматы торговли, в Казахстане — 5%, в Белоруссии — 46%.

Кроме того, формат недорогих товаров с фиксированными ценами, в котором работает Fix Price, очень востребован в Казахстане, Узбекистане и Белоруссии, добавляет старший аналитик «Атона» Виктор Дима.

Дмитрий Кирсанов, гендиректор Fix Price, в интервью газете «Ведомости», декабрь 2020 года Мы, по сути, множим копию одного магазина.

Многие российские ритейлеры, например «Детский мир» и «Светофор», осваивают в первую очередь рынки Белоруссии и Казахстана, так как благодаря Таможенному союзу в рамках ЕАЭС в этих республиках легче выстроить логистику, говорит начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. Однако, предупреждает аналитик, ускоренный темп открытия новых магазинов увеличивает и затраты на логистику и дистрибуцию. «Если открывать более 1 тыс. магазинов, то капзатраты могут превысить $1 млрд»,— отмечает господин Ващенко. В России, как указывается в меморандуме сети, есть потенциал для открытия еще около 11,7 тыс. магазинов под брендом Fix Price.

Халиль Аминов, Виталий Гайдаев