Fix Price открывается биржам

Российская сеть магазинов фиксированных цен Fix Price планирует подать заявку на проведение IPO на Лондонской и Московской биржах. Глобальные депозитарные расписки (GDR) инвесторам могут продать компании основателей Артема Хачатряна и Сергея Ломакина, а также структуры Marathon Group Александра Винокурова и Сергея Захарова и Goldman Sachs. Аналитики полагают, что Fix Price будет ориентироваться прежде всего на американских инвесторов.

Сеть магазинов Fix Price рассматривает возможность проведения первичного публичного размещения глобальных депозитарных расписок (GDR) и намерена подать заявку о допуске бумаг к торгам на Лондонской и Московской биржах. Об этом компания сообщила в понедельник.

Решение о проведении IPO будет зависеть от рыночной конъюнктуры. Предполагается, что часть бумаг продадут текущие акционеры — основатели Артем Хачатрян и Сергей Ломакин через компании Luncor Overseas S. A. и LF Group DMCC соответственно. Также продавцами могут выступить структура Marathon Group Александра Винокурова и Сергея Захарова Samonico Holdings Ltd и опосредованно принадлежащее The Goldman Sachs Group GLQ International Holdings Ltd. Кроме того, Luncor намерена продать некоторое количество GDR от лица менеджмента и других миноритарных акционеров.

Основатели сохранят за собой значительную долю в капитале после IPO, сообщает компания. В случае проведения предложения совместными глобальными координаторами и букраннерами будут назначены BofA Securities, Citigroup, J. P. Morgan, Morgan Stanley и ВТБ Капитал.

Fix Price управляет более 4,2 тыс. магазинов фиксированных цен. Выручка в 2020 году — 190,1 млрд руб., скорректированная EBITDA — 36,8 млрд руб. чистая прибыль — 17,6 млрд руб.

О том, что Fix Price изучает возможность привлечения капитала для развития, в том числе IPO, ранее сообщали и источники “Ъ” (см. “Ъ” от 20 марта 2018 года). Как рассказывал собеседник “Ъ” в инвестиционных кругах, инвесторам может быть предложено до 25% капитала. В прошлом ноябре Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Fix Price может провести IPO в первой половине 2021 года, а вся компания может стоить $6 млрд (более 443 млрд руб. по курсу ЦБ на субботу).

Собеседник “Ъ”, близкий к компании полагает, что при IPO инвесторам будет предложено менее 25% сети.

По его словам, цена размещения пока устанавливается. Другой собеседник “Ъ” добавляет, что проспект IPO Fix Price может появиться уже в ближайшее время, через несколько дней будет объявлена цена, а потом может состояться и размещение.

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов отмечает явное численное превосходство американских банков в числе организаторов, что может говорить об ориентации компании прежде всего на американских инвесторов.

По его словам, Fix Price, видимо, стремится ориентироваться на сеть магазинов фиксированных цен из США Dollar Tree, которая оценивается по мультипликатору 11,5x EV/ EBITDA 2021 года.

Анатолий Костырев