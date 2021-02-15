Fix Price открывается биржам

Российская сеть магазинов фиксированных цен Fix Price планирует подать заявку на проведение IPO на Лондонской и Московской биржах. Глобальные депозитарные расписки (GDR) инвесторам могут продать компании основателей Артема Хачатряна и Сергея Ломакина, а также структуры Marathon Group Александра Винокурова и Сергея Захарова и Goldman Sachs. Аналитики полагают, что Fix Price будет ориентироваться прежде всего на американских инвесторов.
Сеть магазинов Fix Price рассматривает возможность проведения первичного публичного размещения глобальных депозитарных расписок (GDR) и намерена подать заявку о допуске бумаг к торгам на Лондонской и Московской биржах. Об этом компания сообщила в понедельник.
Решение о проведении IPO будет зависеть от рыночной конъюнктуры. Предполагается, что часть бумаг продадут текущие акционеры — основатели Артем Хачатрян и Сергей Ломакин через компании Luncor Overseas S. A. и LF Group DMCC соответственно. Также продавцами могут выступить структура Marathon Group Александра Винокурова и Сергея Захарова Samonico Holdings Ltd и опосредованно принадлежащее The Goldman Sachs Group GLQ International Holdings Ltd. Кроме того, Luncor намерена продать некоторое количество GDR от лица менеджмента и других миноритарных акционеров.
Основатели сохранят за собой значительную долю в капитале после IPO, сообщает компания. В случае проведения предложения совместными глобальными координаторами и букраннерами будут назначены BofA Securities, Citigroup, J. P. Morgan, Morgan Stanley и ВТБ Капитал.
Fix Price управляет более 4,2 тыс. магазинов фиксированных цен. Выручка в 2020 году — 190,1 млрд руб., скорректированная EBITDA — 36,8 млрд руб. чистая прибыль — 17,6 млрд руб.
О том, что Fix Price изучает возможность привлечения капитала для развития, в том числе IPO, ранее сообщали и источники “Ъ” (см. “Ъ” от 20 марта 2018 года). Как рассказывал собеседник “Ъ” в инвестиционных кругах, инвесторам может быть предложено до 25% капитала. В прошлом ноябре Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Fix Price может провести IPO в первой половине 2021 года, а вся компания может стоить $6 млрд (более 443 млрд руб. по курсу ЦБ на субботу).
По его словам, цена размещения пока устанавливается. Другой собеседник “Ъ” добавляет, что проспект IPO Fix Price может появиться уже в ближайшее время, через несколько дней будет объявлена цена, а потом может состояться и размещение.
По его словам, Fix Price, видимо, стремится ориентироваться на сеть магазинов фиксированных цен из США Dollar Tree, которая оценивается по мультипликатору 11,5x EV/ EBITDA 2021 года.