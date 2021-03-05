«Эфко» завершила перевооружение производства спецжиров

Группа «Эфко» завершила программу технического перевооружения для снижения содержания глицидиловых эфиров. Об этом “Ъ-Черноземье” сообщили в компании. Ранее в «Эфко» оценивали инвестиции в программу на уровне 4 млрд руб.

Напомним, в конце 2019 года Евразийская экономическая коллегия (ЕАК) попросила правительство России внести в законодательство Таможенного союза нормы по содержанию вредных веществ в растительных маслах. ЕАК предлагала снизить допустимый уровень содержания глицидиловых эфиров жирных кислот. По мнению экспертов, эти эфиры несут риск для здоровья и могут провоцировать развитие рака.

Теперь производство пищевых ингредиентов «Эфко» соответствует требованиям Евросоюза. В продукции масложирового дивизиона уже более полугода содержание глицидиловых эфиров не превышает 1 мг/кг. Таким образом, «Эфко» не стала дожидаться изменений в техрегламенте.

В рамках модернизации на предприятиях группы было установлено новое оборудование. Сначала снижение содержания глицидиловых эфиров было отработано на пилотных установках, затем технология внедрялась в производство. Технологи продолжают исследовать пробы в собственной лаборатории компании.

Олег Мухин