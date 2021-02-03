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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Объем экспорта продукции «Эфко» в 2020 году превысил 1 млн тонн

В 2020 году экспорт группы «Эфко» впервые превысил 1 млн т, примерно 80% из которого пришлось на продукцию белгородских предприятий. Об этом сообщил журналистам финансовый директор группы Павел Мезенов.

По его словам, за рубеж поставляются растительные масла и майонезы, шроты, пищевые ингредиенты, молочная продукция, лецитины и защищенные жиры. Основной объем вывозится в Индию, Китай, Иран, Турцию и страны СНГ. «В планах на этот год — приступить к экспорту инновационных продуктов: ферментов и растительных аналогов мяса — и продолжить увеличение переработки масличных. К 2023 году она вырастет практически вдвое, и этот прирост также пойдет на экспорт»,— рассказал господин Мезенов.

В октябре в группе поясняли, что компания намерена по итогам года нарастить выручку от экспорта на треть — до 47 млрд руб. Основную долю экспорта «Эфко», по собственным данным компании, составляют растительные масла — почти 60%. В 2020 году увеличения объема поставляемой продукции удалось достичь за счет активной позиции компании на рынках Азии. Так, прирост экспорта в Китай составил 72%, в Индию — 25%, поясняли в «Эфко».

Олег Мухин


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