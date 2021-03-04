Бережливые технологии помогли сочинскому «Водоканалу» ускорить ликвидацию аварий на 35%

Реализация первого этапа нацпроекта «Производительность труда» на сочинском МУП «Водоканал» позволило снизить затраты времени на ликвидацию аварий на водопроводе на 35%, сообщает пресс-служба организации.

Оценку результатов внедрения принципов бережливых технологий на предприятии в рамках реализации национального проекта провели курирующие его выполнение специалисты Федерального центра компетенций Краснодарского края. По сообщению куратора проекта Андрея Махно, обучение сотрудников «Водоканала» и отработка новых производственных технологий проводилась на двух участках предприятия. Пилотным проектом стал центральный склад, эталонным – работа аварийной бригады. Итогом внедрения усовершенствованных методик станет увеличение производительности труда на 10% на первом этапе, и в три раза – к 2024 году.

В рамках реализации нацпроекта «Производительность труда» на сочинском МУП «Водоканал» в настоящий момент запущено еще три дополнительных проектных потока.

Ольга Логинова