В Орловской области число коронавирусных коек уменьшилось до 1466

В феврале в Орловской области было обратно перепрофилировано из коронавирусного профиля порядка 400 коек. Об этом сообщила пресс-служба правительства Орловской области со ссылкой на главу регионального департамента здравоохранения Ивана Залогина. Таким образом, по данным господина Залогина, койко-фонд под лечение COVID-пациентов составляет 1 466 коек.

«В условиях стабилизации ситуации идет поэтапный перевод инфекционных отделений в штатный режим работы. Количество выздоровевших и выписанных из медучреждений ковидного профиля пациентов превышает количество госпитализированных больных коронавирусной инфекцией»,— отметили в пресс-службе правительства региона.

По данным на утро 4 марта, за прошедшие сутки в Орловской области зарегистрировано 80 новых случаев COVID-19 (всего 30 603), выздоровели 118 (всего 27 703), умерли с начала пандемии — 449.

О том, как сокращают коечный фонд под COVID-19 в других регионах Черноземья, читайте в публикации “Ъ-Черноземье”.

Валерия Розбот