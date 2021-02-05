Коронавирус вымещают из больниц

На фоне незначительного снижения заболеваемости, уменьшения количества госпитализаций и продолжающейся массовой вакцинации регионы Черноземья снова начали обратное перепрофилирование коек для лечения пациентов с коронавирусом. Летом коечный фонд уже сокращался, но осенью был увеличен. Эксперты приветствуют нынешние действия медиков, так как они помогут лечению пациентов с другими заболеваниями.

В Белгородской области коечный фонд начали сокращать с 27 января. До этого в регионе было развернуто 2947 мест. В конце января обратно перепрофилировали 110 коек: они проходили необходимую санобработку, а со 2 февраля снова готовы принимать пациентов с другими заболеваниями. Первый заместитель начальника регионального департамента здравоохранения Людмила Крылова 3 февраля сообщила о перепрофилировании еще 147 коек. Таким образом, количество мест для больных коронавирусом в регионе сократилось до 2690 (из них свободно 635). По словам госпожи Крыловой, если в течение недели будет наблюдаться тенденция снижения госпитализаций и положительная динамика по выздоровлению, возможно дальнейшее перепрофилирование. В частности, планируется с 1 марта вернуть к плановой помощи хирургический корпус больницы №2 Белгорода.

В департаменте здравоохранения Воронежской области “Ъ-Черноземье” рассказали, что постепенный возврат начался с 6 ноября. На 5 ноября в регионе было зафиксировано максимальное число спецкоек в Черноземье — 5459 (свободны на тот момент были 942). В конце 2020 года число мест составляло уже 4970, свободных — 1476. По данным на 3 февраля, коечный фонд составил 3885, свободный — 1106. В департаменте отметили, что при решении об обратном перепрофилировании учитывается число поступивших и выписавшихся пациентов, а также продолжающих лечение больных. «Также сохраняется неснижаемый резерв свободных коек в 20–25%, как того требует Минздрав РФ. Если имеется возможность перераспределения коек на другие профили оказания медицинской помощи, то это делается», — добавили в ведомстве. С 18 января в регионе возобновлена плановая госпитализация пациентов.

В Курской области обратное перепрофилирование запланировано с 8 февраля. По данным на 3 февраля, в 13 региональных медучреждениях развернуто 2197 коек, из них свободно 727. Это максимальное количество мест с начала пандемии. По словам курирующего здравоохранение вице-губернатора Андрея Белостоцкого, первым к плановому режиму вернется госпиталь для ветеранов войн, в котором находятся 200 мест для пациентов с коронавирусом. Их прием стационар прекратил 29 января. С 15 февраля, «если будет снижение или такая же стабилизация» по заболеваемости, планируется обратно перепрофилировать 153 койки в роддоме Курска, с 22 февраля — 40 коек в Солнцевской райбольнице. По прогнозам Андрея Белостоцкого, свободный фонд при этом составит 18–20%.

Сокращение коечного фонда в Липецкой области началось в январе, когда из максимальных в регионе 2400 мест было обратно перепрофилировано 200. За неделю коечный фонд сократился еще на 100 и, по данным на 3 февраля, составляет 2100. Из них свободно порядка 700. В администрации региона отметили сокращение ежесуточной численности госпитализируемых на 15–17% за прошедшую неделю.

По данным на 3 февраля, в Орловской области развернуто 1866 коек, а свободно — 654. В ноябре 2020 года вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала регион в числе субъектов с самой низкой долей свободного коечного фонда. Здесь, по данным госпожи Голиковой, наряду с Чувашией и Севастополем было занято более 95%. После этого власти планомерно увеличивали число коек с действовавших на тот момент 1372 мест. Информацию о сокращении коечного фонда в облправительстве “Ъ-Черноземье” не предоставили.

В Тамбовской области сейчас развернуто 1475 коек — максимальное число с начала пандемии. В региональном управлении здравоохранения сообщили, что с 5 февраля фонд будет сокращен лишь на 28 мест.

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, в регионах Черноземья ежесуточный прирост новых пациентов незначительно снижается с 7 января.

Тогда в макрорегионе было выявлено 1257 заболевших (максимальный показатель — 1267 за сутки на утро 25 декабря), после чего показатель около двух недель держался на уровне 1230–1240 в сутки. А на утро 29 января в Черноземье впервые с 10 декабря было поставлено менее 1,2 тыс. диагнозов — 1198. С тех пор показатель продолжает снижаться. По данным на 4 февраля, за сутки прибавилось 1154 новых больных, что сравнимо с уровнем заболеваемости на начало декабря. В Воронежской области показатель стабильно держится в пределах 370 с 1 февраля, в Белгородской — 170 с 27 января, в Курской — 170 со 2 февраля, в Орловской — 160 с 30 января, в Липецкой — 150 с 26 января, в Тамбовской — 145 со 2 февраля. Отметим, что более 1 тыс. пациентов впервые было выявлено на утро 21 ноября.

Главный внештатный иммунолог департамента здравоохранения Воронежской области Андрей Земсков напоминает, что перепрофилирование коек пациентов с коронавирусом — вынужденная мера. «Больницы на время лишились фонда для лечения других заболеваний, что могло негативно отразиться на здоровье людей. Поэтому обратное перепрофилирование можно только приветствовать», — пояснил господин Земсков. При этом, по словам эксперта, при необходимости коечный фонд для лечения коронавируса снова можно нарастить в течение пары дней: «Места есть, персонал обучен и обеспечен всем необходимым».

Александр Прытков