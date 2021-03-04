В Самарской области смягчили правила пользования метро для людей с ОВЗ

Власти скорректировали правила пользования метрополитеном на территории Самарской области. Изменения касаются пункта о людях с инвалидностью, которым требуется сопровождение и помощь при посещении метро. Постановление правительства опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, люди с ограниченными возможностями здоровья указанной категории должны заранее уведомлять перевозчика о планах посетить метрополитен. Для этого они могут позвонить по телефону или заполнить заявку на сайте с указанием входа на станцию и названия станции, а также время прибытия пассажира. Кроме того, граждане с инвалидностью могут лично обратиться к персоналу метро.

Ранее власти обсуждали возможность дополнить правила посещения метро требованием к пассажирам с ОВЗ уведомлять перевозчика о поездке за три часа до нее. Однако эта инициатива вызвала общественный резонанс, и ограничение по времени уведомления было решено убрать.

Георгий Портнов