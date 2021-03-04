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У Госстройнадзора Петербурга появился новый официальный сайт

Запущен новый портал Госстройнадзора gsnspb.ru, аккумулирующий всю информацию о строящихся объектах недвижимости в городе. При создании учитывались пожелания пользователей старой версии сайта.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Санкт-Петербурга. «Проекты по развитию и застройке города должны быть открытыми для горожан, чтобы каждый мог посмотреть, что и на каком основании строится в его дворе, квартале, районе», — прокомментировал запуск портала губернатор Александр Беглов. На новом сайте доступны не только сведения о текущих стройках в городе, но также информация о порядке получения разрешений на строительство и ввод зданий в эксплуатацию. Имеется раздел «Осторожно, самострой!» с решениями судов по сносу самовольных построек.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что в текущем году администрация Санкт-Петербурга собирается запустить сервис для отслеживания вызванной скорой помощи в реальном времени.

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