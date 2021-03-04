Бывшего руководителя ИК-1 Ростовской области заподозрили в злоупотреблении полномочиями

В отношении бывшего врио начальника исправительной колонии №1 в Зверево Ростовской области Алексея Черныха возбуждено уголовное дело по ст. 285.4 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа), сообщил “Ъ” источник в правоохранительных органах. По его данным, дело связано с нарушениями при госзакупках. Следователи оценивают причиненный бюджету ущерб в 3,5 млн руб.

Подполковника подозревают в фальсификации результатов торгов по поиску поставщика продуктов в колонию, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову?». По его данным, в 2017–2018 годах колония на заведомо невыгодных условиях по завышенной цене закупала мясо у Зверевского мясокомбината. Утверждается, что фирма принадлежит знакомым Алексея Черныха и он давал указание отдавать ей приоритет при проведении торгов.

Об аресте экс-заместителя директора ФСИН России за злоупотребления с колонией для пожизненно осужденных читайте в материале “Ъ”.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону