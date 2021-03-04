Депутат Вера Ганзя: закон о родственниках иноагентов затевается ради супруги Навального

Депутат Госдумы от Новосибирской и Томской областей Вера Ганзя считает, что законодательная инициатива, согласно которой родственников иноагентов не будут допускать к выборам, «пытаются протащить ради двух-трех человек». «Всех мы их знаем пофамильно. Первая, ради кого затевается этот закон, это супруга Навального. У нас сегодня законы принимаются исключительно точечной направленности. Сегодня иностранным агентом могут признать любого человека, даже жертву провокации. Пришлет кто-нибудь деньги из Казахстана, и пожалуйста, тебя финансирует иностранное государство со всеми последствиями»,— заявила депутат в интервью ТВ2 от 4 марта.
Она также высказалась по поводу признания иноагентами правозащитных некоммерческих организаций (НКО).
По ее мнению, НКО не должны страдать от государства, ведь кроме них некому отстаивать права простого человека, так как суды и прокуратура защищают узкую группу лиц. Вчера стало известно, что Минюст РФ включил в список НКО-иноагентов профсоюз медработников «Альянс врачей», который сотрудничает с «Профсоюзом Навального».