Оксана Дмитриева направила обращение профильным вице-губернаторам из-за завышения платы за отопление в Петербурге

Лидер фракции Партия роста Оксана Дмитриева направила обращение вице-губернатору по ЖКХ Николаю Бондаренко и вице-губерантору по энергетике и тарифному регулированию Сергею Древгалю, в котором обратила внимание на значительный рост платы за отопление в многоквартирных домах в Петербурге.

Как сообщила госпожа Дмитриева, вице-губернаторы проинформированы о том, что при одинаковом тарифе и его росте на 3% с декабря 2019 года по январь 2021 года, рост платы за одно и то же жилое помещение составил от 1,15 до 2,89 раз. Были обработаны более 100 жалоб горожан. В обращении депутат Заксобрания просит проверить обращения петербуржцев, принять меры к пересчету начисленных платежей и привлечь к ответственности за некачественное предоставление услуг или за «перетоп».

Гспожа Дмитриева добавила, что абсолютный рекорд по начислению платы за тепло выявлен в доме на улице Танкиста Хрустицкого, дом 72 (ЖКС №1). По сообщениям петербуржцев, плата за отопление в расчете на 1 кв. м. площади квартиры за февраль составила 103 рубля. На значительно возросшие счета за отопление депутату пожаловались жители домов, обслуживаемых ЖКС №3 Фрунзенского района, ЖКС № 1 Фрунзенского района, ЖКС №1 Кировского района, ЖКС №1 и ЖКС№2 Центрального района, ЖКС № 2 Фрунзенского района.