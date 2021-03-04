УФАС вынесло предупреждение оператору «Рифей» за навязывание невыгодных условий клиенту

Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области вынесло предупреждение оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «Рифей» (аффилирована с «Корпорацией СТС» Алексея Боброва и Артема Бикова), сообщила пресс-служба ведомства.

Основанием для выдачи предупреждения послужили выявленные признаки нарушения оператором антимонопольного законодательства, говорится в сообщении УФАС. По данным ведомства, «Рифей» навязывал индивидуальному предпринимателю невыгодные условия договора на оказание услуг по обращению с ТКО и выставил счета за услуги, которые фактически не оказывались.

Как сообщила пресс-служба УФАС, оператор был обязан заключить публичный договор и не имел права отказываться от исполнения своих обязательств. При этом подготовленный «Рифеем» проект договора не соответствовал норме и был дополнен положениями, которые не были согласованы с предпринимателем.

В предупреждении УФАС говорится, что оператор обязан в течение 10 дней отозвать счета на услуги по обращению ТКО за август, сентябрь и октябрь 2020 года и составить договор в соответствие с нормой.

Напомним, с 1 января 2019 года в России началась реализация «мусорной реформы». Реформа предполагает, что за сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение ТКО отвечает регоператор. В Свердловской области заключены договоры с тремя предприятиями: в Северной зоне — с «Рифеем», в Западной — с «Экосервисом», в Восточной — с ЕМУП «Спецавтобаза».

Михаил Мананников