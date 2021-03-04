Динар Шакиров стал замглавы Минэкономики Татарстана

Экс-глава управления инвестиционной и инновационной деятельности Минэкономики Татарстана стал замруководителя министерства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что он будет заниматься реализацией мероприятий «Стратегии 2030», инвестициями и инновациями. Кроме того, в его задачи будут входить экспертиза инвестпроектов и координация совершенствования нормативно-правовой базы в вопросах инноваций и инвестиций.

Господин Шакиров окончил Казанский национальный исследовательский технологический университет в 2011 году. Затем он работал в управлении в Управлении по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Татарстана. Пост замглавы управления инвестиционной и инновационной деятельности министерства он занимал с октября 2018 года.

"Ъ-Казань"