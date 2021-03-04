Норвежская разделка медалей

Мужская гонка с раздельным стартом на 15 км свободным стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе некоторое время двигалась в сторону нового триумфа лидера сборной России Александра Большунова, но вылилась в абсолютный триумф сборной Норвегии. Ее лыжники, очень сильно пройдя вторую половину дистанции, взяли все медали: Ханс Кристер Холунн — золотую, Симен Хегстад Крюгер — серебряную, а Харальд Амундсен — бронзовую.

Те, кто неравнодушен к сборной России, наблюдая за этой гонкой, обязаны были долго пребывать в предвкушении чего-то очень приятного. Российская команда перед «разделкой» потеряла опытного и сильного бойца, мастера конькового хода — сломавшего руку Дениса Спицова, но и без него все у нее получалось. Недурно шли по дистанции Иван Якимушкин с Андреем Мельниченко, просто здорово — Артем Мальцев, которому в конечном счете удалось заехать даже не в десятку, а в пятерку лучших. А главное, получалось у лидера.

«Разделка» в исполнении Александра Большунова, каждый ее километр напоминали о том, что именно он, феноменально быстрый, феноменально терпеливый российский лыжник, выиграл скиатлон — первую дистанционную гонку в рамках чемпионата. Выиграл, выдержав жуткое сопротивление со стороны могучей норвежской бригады, измочалив ее темпом, рывками. Сейчас Большунов был вроде бы так же хорош, как в тот день: ритм, убедительное покорение подъемов. И фиксирующееся электроникой отставание норвежцев, среди которых на сей раз не оказалось их ярчайшей звезды Йоханнеса Клэбо (такие состязания — не его жанр), у кого-то — скромное, у кого-то уже после трети дистанции приличное, такое, что не отыграешь. И невозможно было представить, что финал схватки будет совершенно иным.

Все изменилось во второй половине «разделки».

Те, кто привык видеть в Александре Большунове машину в человеческом обличье, не знающую усталости, скорее всего, с ужасом, не веря глазам, должны были констатировать: усталость его накрывает.

Движения уже не те, восхождения в подъемы даются с трудом. А Харальд Амундсен, 22-летний норвежский дебютант, который стартовал перед Большуновым, не отстает от его графика все дальше и дальше, а, наоборот, догоняет и обгоняет.

А сзади уже напирают Ханс Кристер Холунн и Симен Хегстад Крюгер — два куда более матерых партнера Амундсена, те, кто до последнего сопротивлялся Большунову в скиатлоне, но тогда все равно не имел никаких шансов справиться с ним. В «разделке» они, выскочив из засады, взяли реванш у россиянина, не просто обыграв его, а обыграв с приличным отрывом. От не слишком заметного весь сезон, но «стрельнувшего», когда надо, Холунна Большунов отстал на сорок с лишним секунд, от Крюгера — на двадцать, от Амундсена — на восемь. При этом молодой норвежец, приближаясь к финишу, не устоял на спуске и упал, потеряв время.

А приравнивать эту осечку Александра Большунова к такой, которая идеально рассказывает об изменившемся вдруг посреди чемпионата раскладе, которую стоит проецировать на будущие гонки — эстафету, 50-километровый масс-старт,— мешал лишь один нюанс. На него обращали внимание, выходя в микс-зону, все тренеры российской сборной. На него обратила внимание президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

В привычку организаторов на этом первенстве вошло посыпать трассу солью: при теплой погоде — а в Германии погода абсолютно весенняя — она укрепляет снег. На сей раз соли не было.

Вязкая же трасса Большунову — спортсмену крупному — подходит плохо. Норвежцам, которые полегче, на ней проще.

Алексей Доспехов