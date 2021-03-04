Названо имя нового управляющего Самарским отделением Сбербанка

Пост управляющего Самарским отделением Сбербанка занял Сергей Тютин. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

До настоящего времени Сергей Тютин занимал должность заместителя председателя Поволжского банка Сбербанка и курировал блок работы по взаимодействию с корпоративно-инвестиционным бизнесом. Кроме того, теперь корпоративным блоком в отделении будет заниматься Ярослав Костарев. До этого он был управляющим директором - директором Центра продаж корпоративным клиентам Сибирского банка Сбербанка.

Георгий Портнов