В Пермском крае определен прожиточный уровень на 2021 год

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения на 2021 год определена в Пермском крае в размере 10 844 руб. Об этом сообщает Пермьстат со ссылкой на постановление краевого правительства.

Для трудоспособного населения этот показатель в 2021 году составит 11 633 руб., для детей — 11 124 руб., пенсионеров — 8914 руб.

Эти цифры совпадают с величиной прожиточного минимума в Пермском крае в среднем на душу населения за IV и III кварталы 2020 года. Согласны этим показателям, стоимость потребительской корзины в среднем на душу населения была определена в 10 149 руб., для трудоспособного населения — 10 356 руб., пенсионеров — 8914 руб., детей — 11 124 руб. На продукты питания для трудоспособного населения заложено 4963 руб., для пенсионеров — 4270 руб., для детей — 5323 руб.

Величина прожиточного уровня используется при осуществлении мероприятий по социальной защите населения Пермского края.