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Игорь Ладыка назначен исполняющим обязанности главы Тольятти

Игорь Ладыка назначен исполняющим обязанности главы Тольятти после отставки Сергея Анташева. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.

Прием документов от соискателей на конкурс на пост главы Тольятти стартует 9 марта текущего года. Он завершится 9 апреля.

Предыдущий глава Тольятти Сергей Анташев подал в отставку 18 февраля 2021 года. Такое решение он принял после жесткой критики со стороны горожан и областных властей. Игорь Ладыка занил пост первого заместителя главы Тольятти.

Претендентом на пост главы Тольятти стал известный в городе главврач горбольницы №5 и депутат губернской думы от «Единой России» Николай Ренц.

Андрей Сазонов


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