Игорь Ладыка назначен исполняющим обязанности главы Тольятти после отставки Сергея Анташева. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.

Прием документов от соискателей на конкурс на пост главы Тольятти стартует 9 марта текущего года. Он завершится 9 апреля.

Предыдущий глава Тольятти Сергей Анташев подал в отставку 18 февраля 2021 года. Такое решение он принял после жесткой критики со стороны горожан и областных властей. Игорь Ладыка занил пост первого заместителя главы Тольятти.

Претендентом на пост главы Тольятти стал известный в городе главврач горбольницы №5 и депутат губернской думы от «Единой России» Николай Ренц.

Андрей Сазонов