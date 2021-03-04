В Тольятти вызвали врача

В Тольятти объявлен конкурс на должность главы города. Претендентом на этот пост стал известный в городе главврач горбольницы № 5 и депутат губернской думы от «Единой России» Николай Ренц. Представители оппозиционных партий не сообщали о планах выдвигать на пост мэра своих кандидатов. Лидеры фракций КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» в гордуме поддерживают кандидатуру господина Ренца.

Претендентом в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Тольятти стал главный врач городской клинической больницы № 5 (Медгородок), зампредседателя комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской губернской думы Николай Ренц. Отделение «Единой России» в Тольятти поручило ему принять участие в конкурсе. Об этом сообщается на сайте партии.

«Решение местного отделения партии доведено до всех членов фракции „Единая Россия“ в думе г.о. Тольятти и направлено секретарю регионального отделения партии Дмитрию Азарову»,— говорится в ­сообщении.

Николай Ренц уже имеет опыт работы в мэрии Тольятти. Так, в 1990–1992 годах он занимал должность заместителя главы городской администрации, начальника управления здравоохранения. С 2000 года по 2007 год являлся первым заместителем мэра Тольятти Николая Уткина.

В июне минувшего года Николай Ренц возглавил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе. Тогда в связи с ухудшающей ситуацией с распространением COVID19, по решению господина Ренца, хирургический и педиатрический корпуса городской клинической больницы № 5 были перепрофилированы под коронавирусные госпиталя.

С 2010 по 2019 годы являлся секретарем тольяттинского местного отделения партии «Единая Россия». В 2018 году на выборах в городскую думу Тольятти представители КПРФ одержали победу, опередив «Единую Россию». В городе был зафиксирован один из худших показателей по явке, а победивший на выборах губернатора Дмитрий Азаров набрал наименьшее число голосов при самой слабой явке.

Секретарь местного отделения «Единой России» Владимир Бокк отметил, что Николай Ренц имеет «колоссальный управленческий опыт, в том числе работы в администрации»: «Одновременно Николай Ренц успешно руководит Медгородком — одним из крупнейших учреждений здравоохранения региона, которое первым год назад столкнулось с коронавирусом, первым же в Самарской области было перепрофилированным под госпиталь по борьбе с COVID19…Вместе с тем, он прекрасно знает историю Тольятти, городское хозяйство, разбирается в специфике проблем и задач, которые стоят перед городской властью, а главное — способен выстроить грамотную межпартийную работу и урегулировать любые возможные политические ­конфликты».

Местные оппозиционные партии поддерживают кандидатуру Николая Ренца на посту мэра города. Так, председатель фракции КПРФ в думе Тольятти Ольга Сотникова отметила, что из фамилий, которые звучат в СМИ, фракция могла бы поддержать только Николая Ренца: «Но решение ни партийного органа, ни фракции по данному решению не принято, это будет только в апреле. Пока мы остановились на этой кандидатуре». «По сравнению с другими кандидатами, обозначенными в СМИ, у Николая Альфредовича, несомненно, есть преимущество, как у местного жителя, как у человека, который имеет опыт работы непосредственно в городской администрации и, соответственно, знает все процессы. Николай Альфредович показал себя грамотным управленцем в сфере здравоохранения, поэтому мы считаем, что эта фигура пока лучше других удовлетворяет представлениям нашей фракции о кандидатуре на пост главы города»,— цитирует слова госпожи Сотниковой пресс-служба гордумы.

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в гордуме Иван Попов отметил, что господин Ренц — человек, который может объединить все политические силы для того, чтобы решать городские вопросы. Лидер фракции ЛДПР в думе Евгений Архангельский сообщил, что в настоящий момент фракция не готовит кандидатуру на пост главы города, и отметил, что позитивно относится к кандидатуре Николая Ренца.

Профессор кафедры социологии и психологии СГЭУ, основатель Фонда социальных исследований Владимир Звоновский предполагает, что Николаю Ренцу могли поставить такой вопрос: либо идти в депутаты Госдумы, либо в мэры: «И он выбрал. И уж точно он не хотел оставаться депутатом губернской думы».

Конкурс на должность главы города был объявлен вчера. Прием документов от соискателей стартует 9 марта текущего года. Он завершится 9 апреля.

В список членов конкурсной комиссии вошли спикер гордумы Николай Остудин, глава фракции «Единая Россия» в гордуме Дмитрий Микель, председатель комиссии по социальной политике думы, директор школы № 90 Виталий Подоляко, первый зампред думы, первый заместитель секретаря городского отделения КПРФ Юрий Сачков и зампред и руководитель местной фракции КПРФ Ольга Сотникова. Также в список включили председателя комиссии по МСУ и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями Павла Митковского, депутата Госдумы Владимира Бокка, зампреда Общественной палаты Тольятти второго созыва Владимира Гусева, ректора ТГУ Михаила Криштала и члена комиссии по помилованию при губернаторе Самарской области Виталия Минчука.

Вчера также были досрочно прекращены полномочия главы города Сергея Анташева — депутаты гордумы приняли его отставку. 33 парламентария проголосовали «за», один воздержался от ­голосования.

Сергей Анташев, возглавлявший Тольятти почти четыре года, сложил с себя полномочия в конце февраля после встречи с губернатором Дмитрием Азаровым. Незадолго до его отставки губернатор неоднократно указывал мэру на недостаточно эффективную работу. Глава региона сообщал о недоработках при реализации нацпроектов и оформлении проектно-сметной документации. В Тольятти полностью провалена работа по обеспечению жильем детей-сирот. Мэрия не справилась с задачей по рекультивации территорий бывших промышленных предприятий. В январе в городе произошел серьезный скандал в сфере ЖКХ.Жители массово жаловались на некачественную горячую воду. В частности, говорилось о неприятном запахе и мутности. Губернатор потребовал от мэра добиться проведения перерасчета. За два дня до отставки Дмитрий Азаров резко раскритиковал его за неисполнение поручения.

Ани Айвазян