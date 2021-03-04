«Липецкэнерго» хочет инвестировать в электросети региона 1,4 млрд рублей

В 2021 году филиал МРСК Центра «Липецкэнерго» планирует вложить в развитие электросетевого комплекса более 1,43 млрд руб., сообщили в пресс-службе компании. Основными направлениями инвестиций станут техперевооружение и реконструкция, строительство новых, а также расширение и приобретение существующих объектов. В итоге компания планирует ввести в регионе порядка 10 МВА мощности и 161 км линий электропередачи.

Одним из ключевых проектов «Липецкэнерго» станет техперевооружение ВЛ 110 кВ «Лутошкино», которая передает электроэнергию потребителям Краснинского и частично Елецкого районов. Кроме того, в текущем году запланировано завершение техническое перевооружения ВЛ 110 кВ «Ситовка — Доброе». От работы этого объекта зависит энергоснабжение Добровского района, в том числе сельскохозяйственного ООО «Кривец-Птица».

Кроме того, большой объем работ компания запланировала в Задонском районе электросетей, где планируется внедрить высокотехнологичные компоненты управления и мониторинга. Он обеспечивает электроснабжение 171 населенных пунктов Задонского и Хлевенского районов с населением более 54 тыс. человек. Кроме того, по его сетям идет транзит электроэнергии для ряда крупных аграрных предприятий Хлевенского района, в том числе для производителя подсолнечного масла «Донская Нива», молочного завода «МясновЪ — 77», тепличного комплекса «Агро альянс Липецк», а также мясоперерабатывающего комплекса ООО «Албиф». В Задонском районе среди таких предприятий агрохолдинг АО АПО «Аврора» и молкомплекс ООО «Колос».

Валерия Розбот