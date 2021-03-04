Суд отказал миноритариям НБД-Банка в иске о дивидендах

Арбитражный суд Нижегородской области рассмотрел иск Clairmont Holdings Limited и Leo Overseas Limited – миноритарных акционеров НБД-Банка с 8,57% акций – к кредитной организации. Спор касался выплаты дивидендов: годовое собрание акционеров банка распределило 24,8 млн руб. прибыли 2019 года только на привилегированные акции. На собрании в сентябре 2020 года киприоты проголосовали против такого решения и пытались оспорить его в арбитраже.

Истцы заявили, что размер дивидендов по привилегированным акциям необоснованно завышен в ущерб держателям обыкновенных акций. По их мнению, владелец 75% привилегированных акций и председатель правления банка Александр Шаронов злоупотребил правом. Однако суд установил, что оспариваемое решение приняли владельцы 98,76% голосующих акций банка, кворум был соблюден, а истцы выразили свою точку зрения. Кроме того, собрание акционеров прошло в соответствии с законом, подсчет голосов был соблюден, поэтому права миноритариев нарушены не были. Как следует из арбитражного решения, суд не выявил нарушений устава банка и отклонил иск.

Ранее господин Шаронов в комментариях СМИ называл претензии миноритариев «абсолютно надуманным юридическим поводом». По его словам, истцы сами злоупотребляют правом, пытаясь добиться «определенных поблажек» и льгот, тогда как банк одинаково работает со всеми клиентами и никому не дает преференций.

По данным Kartoteka.ru, ПАО «НБД-Банк» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 1992 году с уставным капиталом 101,6 млн руб., разделенным на 812 801 обыкновенных именных акций и 203 201 привилегированных именных акций номинальной стоимостью 100 руб. каждая. Долей 25% владеет Европейский банк реконструкции и развития, еще 30,69% принадлежат гражданам России, ООО «Дельта НН» является держателем 16,01% акций, по 3,43% у Clairmont Holdings Limited и Leo Overseas Limited. По итогам 2019 года прибыль банка составила 560,5 млн руб., капитал – 4,87 млрд руб.

Владимир Зубарев