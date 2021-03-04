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Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Пулково признан лучшим в Европе по качеству обслуживания

Петербургский аэропорт Пулково признан лучшим в Европе по качеству обслуживания пассажиров, согласно данным исследования Международного совета аэропортов (Airports Council International).

Авиагавань стала лучшей среди аэропортов, обслуживающих до 25 млн пассажиров в год. Работа Пулково оценивалась по 34 критериям, среди которых качество обслуживания на стойках регистрации и работа сотрудников при досмотре, комфортность залов ожидания, удобство парковки, доступность магазинов и общепита.

Как пояснил генеральный директор ACI World Луис Фелипе де Оливейра, награды, в большей степени, в этом году присуждаются тем аэропортам, которые адаптировали свои услуги к изменяющимся потребностям пассажиров в период пандемии.

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