Петербургский аэропорт Пулково признан лучшим в Европе по качеству обслуживания пассажиров, согласно данным исследования Международного совета аэропортов (Airports Council International).

Авиагавань стала лучшей среди аэропортов, обслуживающих до 25 млн пассажиров в год. Работа Пулково оценивалась по 34 критериям, среди которых качество обслуживания на стойках регистрации и работа сотрудников при досмотре, комфортность залов ожидания, удобство парковки, доступность магазинов и общепита.

Как пояснил генеральный директор ACI World Луис Фелипе де Оливейра, награды, в большей степени, в этом году присуждаются тем аэропортам, которые адаптировали свои услуги к изменяющимся потребностям пассажиров в период пандемии.