«Опора России» предложила изменить порядок распределения налога на профессиональный доход

Свердловское региональное отделение «Опоры России» предложило изменить схему управления налогом на профессиональный доход. Инициативу озвучил председатель реготделения Илья Тыщенко во время онлайн-форума «Большой диалог».

Он предложил часть собранного налога в виде дотаций перечислять обратно в муниципалитеты. По мнению господина Тыщенко, это сделает систему управления налогом более гибкой. «Поступления от налога на профессиональный доход должны оставаться там, где были заработаны»,— пояснил он.

Ранее “Ъ-Урал” писал о том, что за 2020 год в Свердловской области статус самозанятых оформили около 47 тыс. человек, около 41% из них впервые «вышли из тени». Значительный прирост самозанятых произошел в разгар пандемии — с апреля по июнь. Чаще всего в качестве самозанятых регистрировались люди, занимающиеся грузовыми и пассажирскими перевозками, доставщики и представители сферы маркетинга и рекламы.

Подробнее об этом — в материале “Ъ-Урал” «Уральцы выбирают статус»