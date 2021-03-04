За сутки в Черноземье умерли 33 человека с COVID-19

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в Черноземье выявлено 794 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии в макрорегионе достигло 211,572 тыс. человек. За сутки зафиксировано 33 летальных случая — два в Белгородской области, четыре в Курской, 17 в Воронежской, пять в Липецкой, два в Тамбовской и три в Орловской области (всего 4,169 тыс. случаев). За минувший день выздоровели 973 (всего 197,42 тыс.) человека.

В Белгородской области зафиксирован 96 новых случаев COVID-19 (всего 31,822 тыс.), выздоровели 92 (всего 29,138 тыс.), умерли за все время пандемии — 494.

В Воронежской области — 283 новых случая (всего 69,02 тыс.), новых выздоровевших — 332 (всего 62,995 тыс.), умерли за все время пандемии — 1 953.

В Курской области — 119 подтвержденных диагнозов за сутки (всего 31,209 тыс.), выздоровели 132 (27,909 тыс.), смертельных случаев с марта 2020 — 473.

В Липецкой области зарегистрировано 103 новых случая коронавируса (всего 25,087 тыс.), новых выздоровевших 117 (всего 21,645 тыс.), смертей с начала пандемии у пациентов с COVID-19 — 447.

В Орловской области — 80 новых случаев (всего 30,603 тыс.), выздоровели 118 (всего 27,703 тыс.), умерли с начала пандемии — 449.

В Тамбовской области за сутки подтверждено 113 диагнозов коронавируса (всего 26,731 тыс.), новых выздоровевших 182 (всего 24,588 тыс.), летальных исходов у пациентов с COVID-19 с марта 2020-го — 353.

Мария Старикова