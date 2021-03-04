04 марта, четверг
Войти в профиль
Пермь. Прикамье

Коротко

Новости

все новости

события

Фото: СКР по Пермскому краю

CКР опубликовал видео с признанием подростка в тройном убийстве

Школьник первым напал на мать

СКР опубликовал видео с признательными показаниями 16-летнего подростка, подозреваемого в убийстве с особой жестокостью своих родителей и сестры. В ходе следственных действий он рассказывает, что 1 марта около пяти часов вечера он совершил нападение на свою мать. После около 17.30-18 часов он совершил второе убийство, напав на отца. Третьей жертвой, по словам подозреваемого стала его 12-летняя сестра.

Напомним, утром 2 марта в частном доме в поселке Октябрьском были обнаружены тела трех человек. Позже выяснилось, что убитыми являются местные жители Гульнара Глухова, ее супруг Алексей и их 12-летняя дочь. По подозрению в совершении этого преступления был задержан 16-летний сын Алексея и Гульнары Глуховых. Сейчас решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Также следователи выясняют условия жизни и воспитания детей в семье, а также причины и условия, способствовавшие совершению особо тяжкого преступления. Наряду с этим следствием будет дана оценка действиям органов профилактики правонарушений несовершеннолетних.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

приложение

Пресс-релиз

Профиль пользователя