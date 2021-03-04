Рубака-парень

3 марта сотрудниками полиции в Екатеринбурге был задержан 16-летний житель поселка Октябрьского Пермского края, подозреваемый в жестоком убийстве своих родителей и сестры. Обезображенные тела трех погибших были обнаружены днем ранее. Изначально следователи посчитали, что местный житель Алексей Горбунов зарубил топором свою супругу, сына и малолетнюю дочь. В итоге его объявили в розыск. Но на следующий день стало понятно, что глава семейства находится среди погибших, а Горбунов-младший скрылся. В итоге он был задержан оперативниками в Екатеринбурге. Как говорят источники, в последнее время подросток якобы страдал головными болями и принимал таблетки.



По данным правоохранительных органов, тройное убийство было совершено 1 марта в частном доме, где проживала семья Горбуновых. Их тела были обнаружены родственницей утром следующего дня. Смерть наступила от множественных рубленых ударов топором. По данному факту в СУ СКР по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело по п. «а», «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, с особой жестокостью). Изначально, как сообщает следственное управление, родственники опознали в убитых женщину 1979 года рождения (Гульнару Горбунову.— „Ъ-Прикамье“), а также ее малолетнюю дочь и несовершеннолетнего сына, который от ударов пострадал наиболее серьезно.

В результате в розыск по подозрению в совершении тройного убийства был объявлен муж погибшей, сорокалетний Алексей Горбунов. Однако на второй день расследования следователи установили, что господин Горбунов погиб вместе со своей женой и дочерью, а местонахождение 16-летнего подростка неизвестно. «Лицо и голова трупа были буквально раздроблены,— рассказал знакомый с ситуацией источник.— С учетом того, что Горбунов-старший и его сын имеют одинаковый рост и телосложение, установить личность погибшего сразу не удалось. Кроме того, выяснилось, что они менялись одеждой, так как у обоих был одинаковый размер».

В итоге 3 марта в розыск был объявлен уже 16-летний школьник. Как следует из опубликованной в телеграм-каналах ориентировки, он мог передвигаться на автомашине Kia под управлением некоего Алексея Торопова и выехать за пределы Пермского края. Позже выяснилось, что Прикамье подросток покинул, воспользовавшись услугами такси. По данным ГУ МВД по Пермскому краю, в Екатеринбурге он поселился в одном из хостелов, где был задержан оперативниками уголовного розыска.

Сейчас злоумышленник доставляется в Пермский край для проведения следственных действий. В рамках уголовного дела уже назначено шесть экспертиз, в том числе медико-криминалистическая. По данным „Ъ-Прикамье“, в ближайшее время задержанный будет допрошен в качестве подозреваемого, а затем последует обращение с ходатайством в суд о заключении его под стражу. Если подросток согласится дать показания, то они будут проверяться с его участием на месте происшествия. В рамках расследования планируется также назначить психолого-психиатрическую экспертизу. Она должна ответить на вопрос о вменяемости фигуранта на момент совершения преступления.

По сообщению СКР, сейчас следователи пытаются установить мотив преступления. Предположить, что послужило причиной совершения преступления, собеседники „Ъ-Прикамье“ пока не смогли. Задержанный не состоял на учете в органах по делам несовершеннолетних, а его семья не относилась к категории находящихся в социально опасном положении. Алексей Горбунов работал вахтовым методом, его жена трудилась медсестрой в местной больнице. Как сообщает следствие, в ходе расследования было допрошено более 160 человек. При этом источники говорят, что в ходе бесед с силовиками знакомые подозреваемого якобы сообщили, что в последнее время тот страдал от головных болей и принимал таблетки. «Будто бы в ближайшее время он собирался ехать на обследование в Пермь,— рассказал один из собеседников.— В любом случае его медицинские документы, в том числе история болезни и визитов к медикам, будут изучаться».

Дмитрий Астахов