Jeep после критики от индейцев готов отказаться от бренда Cherokee

Руководство группы компаний Stellantis заявило о готовности убрать слово «Cherokee» из названия ряда моделей Jeep после недавней критики со стороны вождя североамериканского племени индейцев чероки. Как сообщает The Wall Street Journal, в настоящее время Stellantis ведет переговоры с племенем чероки в штате Оклахома по поводу использования слова «Cherokee» в названии модели.

На прошлой неделе вождь оклахомского племени чероки, крупнейшего индейского племени в США, выразил пожелание, чтобы Jeep перестал использовать название племени на своих внедорожниках. По словам Чака Хоскина-младшего, возможно, у Jeep и благие намерения, но «нам не делает чести то, что название нашего племени налеплено на кузов автомобиля». Как заявил WSJ глава Stellantis Карлос Таварес, «мы готовы обсуждать этот вопрос с соответствующими людьми и без посредников». «На данный момент не знаю, есть ли тут реальная проблема. Но если она есть, то, конечно, мы ее решим»,— сказал он. Представитель племени чероки отметил, что «племя и руководство Stellantis ведут открытый диалог и настроены на дальнейшие обсуждения». «Мы ценим готовность Stellantis к диалогу и их вдумчивый подход к этому вопросу»,— отметил он.

Компания Stellantis образовалась в начале текущего года в результате слияния Fiat Chrysler (FCA) и PSA и стала четвертым по величине автопроизводителем в мире после Toyota, BMW и группы Renault—Nissan—Mitsubishi. В Stellantis в числе 14 брендов входит и Jeep. Jeep использует слово «Cherokee» в названии ряда моделей с 70-х годов прошлого века. В период с 2002 по 2013 год внедорожники этих моделей выходили на американский рынок под брендом Liberty. С 2013 года они вновь продаются в США. Сейчас Jeep Cherokee является третьей по популярности среди моделей Jeep, в 2020 году на нее пришлось более 40% продаж автомобилей Jeep.

Алена Миклашевская