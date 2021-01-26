Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, какие бренды входят в новый автоальянс и какую выгоду от объединения получат компании.

Пожалуй, самым заметным автомобильным бизнес-событием наступившего года стало окончательное объединение альянсов Peugeot Citroen и Fiat Chrysler в группу с пафосным и труднопроизносимым названием Stellantis. В переводе с латыни оно означает что-то вроде «сиять звездами». Кстати, внедорожник Alfa Romeo, эта марка тоже теперь входит в Stellantis, называется Stelvio. Это такой высокий перевал в Италии, близкий к звездам, так что корень, вероятно, тот же.

Но в нынешнем контексте под «звездами», конечно, подразумеваются бренды, входящие во вновь созданную группу. Чего здесь только нет! Кроме французских Peugeot, Сitroen и DS, это немецкий Opel, американские Jeep, Chrysler, Dodge, RAM и SRT, ну и, конечно, итальянские Fiat, Lancia, Maserati и Alfa Romeo.

Образовавшийся альянс — это теперь четвертый по объему производства автопроизводитель в мире: после Toyota, VW и группы Renault-Nissan-Mitsubishi. Совокупный годовой объем выпускаемых машин – без малого 9 млн единиц. Предприятия находятся в более чем 30 странах мира, на них работают порядка 400 тыс. сотрудников. Продукция представлена на 130 рынках. Штаб-квартира Stellantis, к слову, находится на нейтральной территории — в Нидерландах.

Зачем это объединение было нужно самим компаниям — понятно. За счет унификации платформ, объединения усилий в проектировании тех же электрифицированных моделей, только в этом году их планируется выпустить четыре десятка, и прочей синергии Stellantis имеет возможность сэкономить порядка €5 млрд в год.

Что касается российского покупателя, то чем для нас обернется появление нового звездного альянса, мы еще посмотрим. Может быть, более конкурентоспособными ценами на автомобили. А может, возвращением на наш рынок брендов, которые сегодня на нем не представлены. Если, например, Chrysler от нас ушел только что, то без Alfa Romeo мы живем уже целых пять лет.