26 января, вторник
Войти в профиль
Радио «Ъ FM»

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Фото: Massimo Pinca/File Photo / Reuters

«Четвертый по объему производства автопроизводитель в мире»

Дмитрий Гронский — о группе Stellantis

от

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, какие бренды входят в новый автоальянс и какую выгоду от объединения получат компании.


Пожалуй, самым заметным автомобильным бизнес-событием наступившего года стало окончательное объединение альянсов Peugeot Citroen и Fiat Chrysler в группу с пафосным и труднопроизносимым названием Stellantis. В переводе с латыни оно означает что-то вроде «сиять звездами». Кстати, внедорожник Alfa Romeo, эта марка тоже теперь входит в Stellantis, называется Stelvio. Это такой высокий перевал в Италии, близкий к звездам, так что корень, вероятно, тот же.

Но в нынешнем контексте под «звездами», конечно, подразумеваются бренды, входящие во вновь созданную группу. Чего здесь только нет! Кроме французских Peugeot, Сitroen и DS, это немецкий Opel, американские Jeep, Chrysler, Dodge, RAM и SRT, ну и, конечно, итальянские Fiat, Lancia, Maserati и Alfa Romeo.

Образовавшийся альянс — это теперь четвертый по объему производства автопроизводитель в мире: после Toyota, VW и группы Renault-Nissan-Mitsubishi. Совокупный годовой объем выпускаемых машин – без малого 9 млн единиц. Предприятия находятся в более чем 30 странах мира, на них работают порядка 400 тыс. сотрудников. Продукция представлена на 130 рынках. Штаб-квартира Stellantis, к слову, находится на нейтральной территории — в Нидерландах.

Зачем это объединение было нужно самим компаниям — понятно. За счет унификации платформ, объединения усилий в проектировании тех же электрифицированных моделей, только в этом году их планируется выпустить четыре десятка, и прочей синергии Stellantis имеет возможность сэкономить порядка €5 млрд в год.

Что касается российского покупателя, то чем для нас обернется появление нового звездного альянса, мы еще посмотрим. Может быть, более конкурентоспособными ценами на автомобили. А может, возвращением на наш рынок брендов, которые сегодня на нем не представлены. Если, например, Chrysler от нас ушел только что, то без Alfa Romeo мы живем уже целых пять лет.

Комментарии

Печать

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя